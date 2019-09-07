بوسي شلبي تهنئ رجاء الجداوي بعيد ميلادها الـ 80

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي ال 80 عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت بوسي شلبي صورة لها مع الفنانة رجاء الجداوي من احتفالها بعيد الميلاد بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .



وعلقت بوسي شلبي على صورتها مع رجاء الجداوي قائلة "حبيبتي يا رجاء العمر كله سعادة ".



ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام .



وتحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 80 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام