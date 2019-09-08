جيمي دورنان يحضر العرض الخاص لفيلمه Synchronic .. صور

حضر النجم العالمي جيمي دورنان العرض الخاص لفيلمه الجديد Synchronic الذي أقيم أمس السبت ضمن فعاليات مهرجات تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ44.



واختار جيمي دورنان الظهور بملابس كاجوال فضلا عن ارتداء بدلة توكسيدو أو كلاسيكية على غرار أغلب السينما العالمية.



وحضر العرض الخاص كل من ديفيد لوسون ، جوستين بنسون ، أنتوني ماكي ، آلي أيانيدس ، وآرون مورهيد.



يذكر أن جيمي دورنان حصد شهرة عالمية من دوره المثير للجدل في سلسلة أفلام Fifty shades of grey الذي شاركت في بطولته الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون.

