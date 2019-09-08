ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيمي دورنان يحضر العرض الخاص لفيلمه Synchronic .. صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:20 م
جيمي دورنان
جيمي دورنان
شروق ابراهيم
حضر النجم العالمي جيمي دورنان العرض الخاص لفيلمه الجديد Synchronic الذي أقيم أمس السبت ضمن فعاليات مهرجات تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ44. 

واختار جيمي دورنان الظهور بملابس كاجوال فضلا عن ارتداء بدلة توكسيدو أو كلاسيكية على غرار أغلب السينما العالمية.

وحضر العرض الخاص كل من ديفيد لوسون ، جوستين بنسون ، أنتوني ماكي ، آلي أيانيدس ، وآرون مورهيد.

يذكر أن جيمي دورنان حصد شهرة عالمية من دوره المثير للجدل في سلسلة أفلام Fifty shades of grey الذي شاركت في بطولته الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون.
جيمي دورنان يحضر العرض الخاص لفيلمه Synchronic .. صور
جيمي دورنان يحضر العرض الخاص لفيلمه Synchronic .. صور
جيمي دورنان يحضر العرض الخاص لفيلمه Synchronic .. صور
جيمي دورنان يحضر العرض الخاص لفيلمه Synchronic .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيميلي بلانت تشارك نجم Fifty shades of grey جيمي دورنان بطولة فيلمه الجديد

ترشيحاتنا

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

السفارة الفرنسية تعلن عن وظيفة جديدة

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

أحمد فهمى يواصل استفزاز جمهوره: هتقولوا على المية اللي فى ايدى ايه بقى

زمن الاستشارات انتهى.. أمر سامي يقصر الخدمة على السعوديين ذوي الخبرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز تشعل الأجواء بـ تورنتو السينمائي خلال عرض فيلمها Hustlers

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور