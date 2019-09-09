تركى ال الشيخ يعلن مسابقة جديدة تعرف عليها

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني، مسابقة جديدة لخوض المنافسات والمشاركة في لقاءات ألميريا المقبلة.

تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شروط المسابقة الجديدة معلنا قيمتها بالتتويج بسيارة موديل "2019" في حالة الإجابة الصحيحة.

تركي آل الشيخ يعلن شروط المسابقة

وجاءت شروط المسابقة التي أعلن عنها تركي آل الشيخ كالتالي :

إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة عن السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة.





وسيدخل السحب أيضًا من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.. بالتوفيق للجميع.



يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

