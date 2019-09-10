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طبيب: ليس كل منتحر مريضا نفسيا.. والاكتئاب أهم الأسباب.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:47 م
الانتحار - أرشيفية
الانتحار - أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه ليس كل مريض نفسي منتحرا وليس كل منتحر مريضا نفسيا، ومن الممكن أن ينتحر الفرد وهو لا يعاني من أي نوع من أنواع المرض النفسي.

وأضاف إبراهيم مجدي حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك أمراضا نفسية معدلات الانتحار فيها مرتفعة وعلى رأسها مرض الاكتئاب الشديد، ويبدأ الأمر بأفكار أو ميول انتحارية.

وتابع:" كلما كان التشخيص والعلاج مبكرا تقل معدلات الإقدام على الانتحار، وهناك من يعاني من اضطرابات في الشخصية ويمكن أن يهدد بالانتحار كنوع من الضغط لحل الأزمات".

وأكمل إبراهيم مجدي حسين:" ارتفعت معدلات الانتحار في الحرب العالمية الثانية، وكلما كان الجو العام سوداويا ترتفع معدلات الانتحار".

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