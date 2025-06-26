أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

يعد ارتفاع حمض اليوريك في الجسم من الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض النقرس، وهو نوع من التهابات المفاصل المؤلمة التي ترتبط غالبًا بالعادات الغذائية.

ويحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة والمشروبات اليومية، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والمشروبات الغازية، قد تسهم بشكل مباشر في زيادة مستويات هذا الحمض، مما يستدعي الانتباه والاعتدال في استهلاكها.

إليك قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تزيد من مستويات حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي يجب الحذر منها خاصةً لمن يعاني من النقرس أو ارتفاع حمض اليوريك:

أولاً: الأطعمة الغنية بالبيورينات التى تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك

اللحوم الحمراء:

الكبد والكلى والطحال (أحشاء الذبيحة)

لحم البقر والضأن والماعز

اللحوم البيضاء:

الدواجن خصوصًا الجلد والأجزاء الدهنية

اللحوم المُصنعة مثل السجق والبسطرمة

المأكولات البحرية:

السردين

الأنشوجة (البطارخ)

التونة

الجمبري والمحار

البقوليات:

العدس

الفاصولياء البيضاء والحمراء

الحمص

ثانياً: الأطعمة والمشروبات التي تعيق التخلص من حمض اليوريك

الكربوهيدرات المكررة:

الخبز الأبيض

الأرز الأبيض

الكعك والبسكويت الجاهز

الأطعمة السكرية:

الحلوى المصنعة

الحلويات الشرقية بكثرة

المشروبات الغازية

الفركتوز (سكر الفواكه الصناعي):

العصائر الصناعية المحلاة

مشروبات الطاقة

ثالثاً: المشروبات التي ترفع حمض اليوريك

المشروبات المحلاة بالسكر:

الصودا الغازية

العصائر المحفوظة والمشروبات السكرية

المصدر :health line