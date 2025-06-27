بعد رحيل فرانك.. مفاجأة بشأن مدرب برينتفورد الجديد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برينتفورد عيَّن “كيث أندروز” لاعب منتخب أيرلندا السابق، ومدرب الكرات الثابتة، مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لـ"توماس فرانك"، الذي رحل لتدريب توتنهام هوتسبير.

فرانك، الذي غادر النادي لتولي تدريب توتنهام هوتسبير، تولى المسؤولية في عام 2018 بعد أن كان مساعدًا في برينتفورد، والآن يُسند إلى أندروز أول منصب إداري له بعد أن شغل منصب مدرب الكرات الثابتة في النادي لموسم واحد.

وبدأ أندروز- الذي خاض 35 مباراة مع أيرلندا- مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في ميلتون كينز دونز، إذ أنهى مسيرته الكروية عام 2015 قبل أن ينضم إلى منتخب أيرلندا تحت 21 عامًا كمساعد مدرب لستيفن كيني.

وأصبح كيني مدربًا للمنتخب الأيرلندي الأول عام 2020، واصطحب معه أندروز، إذ بقيا معًا حتى انتهاء عقد كيني بعد 3 سنوات، لكن أندروز وجد نفسه موظفًا جديدًا في غضون أسابيع.

وانضم أندروز إلى الجهاز الفني لشيفيلد يونايتد عندما تولى كريس وايلدر المسؤولية في ديسمبر 2023، إذ غادر الأيرلندي في نهاية الموسم لتولي منصبه في برينتفورد.

وقال فيل جايلز، مدير كرة القدم في برينتفورد: "إنه شخص نعرفه منذ فترة، ودائمًا ما كنا نفكر في دور ما في مرحلة ما في المستقبل".

بينما اصطحب فرانك معه مساعد مدرب الفريق الأول جاستن كوكرين، ورئيس الأداء الرياضي كريس هاسلام، ومحلل الفريق الأول جو نيوتن إلى توتنهام، بينما بقي أندروز في برينتفورد، وهو ما قد يكون مؤشرًا على مستقبله في النادي.

وسيكون من الصعب على أندروز الذي يفتقر للخبرة أن يخلف فرانك، الذي قاد برينتفورد إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ 74 عامًا، وجعله قوة تنافسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سلفه دخل الوظيفة وهو غير معروف نسبيا.