حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

نشر الإعلامي رامى رضوان منشورا على صفحته بموقع إنستجرام يرد به على شائعة انفصاله عن النجمة دنيا سمير غانم الذى تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال رامى رضوان: "جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".

القصة تعود لنشر عددا من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نبأ انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها، وجاء رد رامي رضوان ليحسم جدل الشائعة التي أزعجت جمهور الثنائي خلال الساعات الأخيرة.



روكي الغلابة

تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها روكي الغلابة الشهر المقبل بعد فترة من التأجيلات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي تجسّد فيه شخصية “روكي” الفتاة الريفية القوية وهي بودي جارد (حارسة شخصية) وأيضًا متمرِّنة ملاكمة .

يشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، مع ظهور خاص لفنانين مثل أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم.



وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة جذابة مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الفوشيا، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

