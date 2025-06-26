بالفوشيا.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها عبر انستجرام

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة جذابة مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الفوشيا، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



فيلم روكي الغلابة

وانتهت النجمة دنيا سمير غانم ، من تصوير أحدث أفلامها بعنوان "روكي الغلابة" ، والذي من المقرر عرضه في السينمات للجمهور صيف ٢٠٢٥.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد ، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .