دايما ناجح..دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد بيومي فؤاد الـ 60

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد الـ 60، وقامت بنشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت طيب ودايما ناجح وبخير يارب”.

ويحتفل بيومي فؤاد بعيد ميلاده الـ60 في 16 يونيو 2025، وقد أكسبه زملاؤه في الوسط الفني لقب “جوكر الكوميديا” و“تميمة النجاح”، تقديراً لحضوره اللافت والتزامه وروحه المرحة.

أعمال بيومي فؤاد

يستعد بيومي فؤاد لطرحه عدة أعمال سينمائية صيفية “في عز الضهر” مع مينا مسعود وشيرين رضا، وفيلم “روكي الغلابة” مع دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى “آخر راجل في العالم”، و“فرقة الموت” مع أحمد عز، استعدادًا لموسم جديد في السينما.