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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودرن سبورت يعلن التعاقد مع أبو جبل .. تفاصيل مهمة

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
إسلام مقلد

أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، التعاقد رسميًا مع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت صفقة انضمام أبو جبل إلى مودرن سبورت بعد انتهاء عقده مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، ليصبح متاحًا للتوقيع لأي نادٍ دون مقابل مادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة مودرن سبورت لتدعيم الفريق بعناصر قوية ومتميزة استعدادًا للموسم الجديد، تحت القيادة الفنية للمدرب مجدي عبد العاطي، حيث تسعى الإدارة للعودة بقوة والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري، والتأهل للمشاركة في البطولات الأفريقية من جديد.

ويُعد التعاقد مع أبو جبل أحد أبرز صفقات النادي هذا الصيف، في ظل خبراته الكبيرة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث سبق له تمثيل أندية كبرى أبرزها الزمالك، والمشاركة مع منتخب مصر في أكثر من بطولة قارية.

يُذكر أن مودرن سبورت أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، ويسعى لتحسين مركزه بشكل ملحوظ خلال الموسم المقبل.

نادي مودرن سبورت مودرن سبورت محمد أبو جبل فريق البنك الأهلي

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