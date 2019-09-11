رينارد: منتخب السعودية كان الأفضل أمام اليمن.. ويجب مضاعفة العمل

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على صعوبة مواجهة منتخبه امام نظيره المنتخب اليمني، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.



وقال رينارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة:" المباراة كانت صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني و تمكنا من تعديل النتيجة".



وأوضح:" هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة الكاملة، و عملنا علي هذا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، لكن لابد من مضاعفة الجهد و زيادة العمل لتحقيق هدفنا".



و من المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023، يوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر المقبل، أمام منتخب سنغافورة على استاد الملك عبدالله في السعودية.