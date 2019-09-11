قبل زفافها بساعات..20 إطلالة جريئة وأنيقة لـ هنا الزاهد

يقيم الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، حفل زفافهما، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.





وتعد هنا الزاهد من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق و إستايل مميز فى إختيار الإطلالات و الملابس التى تظهر بها سواء فى أعمالها اليومية أو الإطلالات اليومية.





وتفضل هنا الزاهد التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء، فهى تعتمد على أختيار الإطلالات والفساتين التى تناسبها وتبرز جمالها.





تحرص هنا الزاهد دومًا على إبراز رشاقتها، وقد شاهدناها في العديد من المناسبات، وقد اختارت فيها تصميمات لافتة وأنيقة وتعتمد على التنوع بين تصميمات الفساتين حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة و المنقوشة والقصيرة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة التى اعتمدت على الأقمشة المميزة و الراقية.





ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.



