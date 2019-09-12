أفكار مبتكرة لوجبات اللانش بوكس قدميها لأطفالك.. غنية بكل العناصر

قد تحتاجين إلى العديد من الأفكار مع بداية السنة الدراسية لكي تقومي بإعداد اللانش بوكس لأطفالك، ومن أكثر الأخطاء التي ترتكبها الأمهات في تحضير اللانش بوكس، هو عدم الاهتمام بفطور الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على تركيزه، لذا عليك الحرص في إطعام طفلك وجبة متوازنة قبل الذهاب إلى المدرسة.





ويمكن أن تشتمل الوجبة على مجموعة من الوجبات المميزة، والتي سوف تمد جسم طفلك بكل الطاقة التي يحتاجها في الصباح، مثل: الفاكهة والزبادي والبسكويت، بيضة مسلوقة أو بيض اومليت، كوب لبن بالشيكولاته.





ويمكن أن تشعري بالمأكولات التي يفضلها أطفالك، وأن تختاري منها ما يناسبهم، وقومي بوضعهم بشكل متوازن في اللانش بوكس، ولا يمنع من سؤالهم عن الوجبة التي يميلون إلى تناولها خلال يومهم الدراسي، وفيما يلي سنقدم لكي الإقتراحات التي ستساعدك على اختيار الوجبة الأمثل لطفلك وتقومي بإضافتك إلى اللانش بوكس الخاصة به.





ويجب ان يحتوي اللانش بوكس على 3 عناصر البروتين والكربوهيدرات، والخضراوات والفاكهة، وإليكم الوجبات المتاحة والتي تتناسب مع الوجبات المدرسية اللانش بوكس الخاصة بطفلك.





الكربوهيدرات لوجبات اللانش بوكس





وهذا العنصر الغذائي من أهم العناصر، حيث إنه المسؤول عن الإحساس بالشبع لفترات طويلة، ويمكن أن يحتوي على البسكويت، والبقسماط المملح، أو الغير مملح، الكيك، أو العيش بجميع انواعه، الكرواسون، الميني بيتزا، البسكويت بالشوكليت شيبس.





الفاكهة وجبات لانش بوكس





ويجب ان تختاري الفاكهة التي لن تتأثر بالبكتيريا، وتفسد من حفظها في اللانش بوكس، ومنها: الموز ويوضع قشرة، التفاح، العنب، البلح، الجوافة، الكمثرى، الأناناس.





الخضراوات لوجبات لانش بوكس





ويمكن تقطيع الخضراوات في اللانش بوكس، كعامل أساسي للألياف والفيتامينات، والمعادن، ومنها: الجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الأخضر والأصفر، وبروكلي، وخس، الذرة المسلوقة.





البروتين لوجبات اللانش بوكس



