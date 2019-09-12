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فن

قبل انطلاق The Voice.. راغب علامة يتوعد أحلام والأخيرة ترد: لا صلح

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
محمد نبيـل
قبل أيام من انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية يوم 21 سبتمبر على شاشة mbc، نشرت المطربة الإماراتية أحلام الفيديو الإعلاني الرسمي لبرنامج المواهب الغنائية عبر حسابها على موقع "تويتر".

وعلقت أحلام :" الموسم الخامس من The Voice أحلى صوت ينطلق السبت 21 سبتمبر والذي ظهر فيه أعضاء لجنة التحكيم بتعليقاتهم المشوقة للجمهور ومشاكسات النجمة الإماراتية أحلام مع رفيق الدرب اللبناني، السوبر ستار راغب علامة، وتحدياتها المقبلة للنجم، التي كشفت عنها في الفيديو بصوتها قائلة "لا صُلح مع راغب علامة".

وكان هذا ردًّا على استفزاز راغب علامة لها بعد أن تعمدت إحدى مواهب البرنامج الصعود إلى المسرح وأداء أغنية للمطربة أحلام، ما دفع راغب علامة للتعليق عليها بالقول: "غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني".

وحرص النجم راغب علامة مؤخرا على توضيح الخلاف الذى يعتقد انه نشب بينه وبين الفنانة أحلام خلال مشاركتهما سابقا فى برنامج arab idol، وأشار إلى أن الأمر مهنى فقط وان علاقتهما جيدة على المستوى الشخصى.

وتوعد المطرب اللبناني، راغب علامة، المطربة الإماراتية أحلام، بأنه سيرد لها مقلبا صنعته فيه، وذلك خلال الموسم الخامس والجديد من برنامج المسابقات وإكتشاف المواهب the voice.

وكشف علامة خلال لقاء مع برنامج MBC Trending أن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدا أن يرد لها المقلب فى المكان المناسب وأضاف ساخرا : "أنا راغب والأجر على الله".

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