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حديقة حيوانات بـ تايلاند تعوض الفيلة المصابة بأطراف صناعية.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:33 م
تعوض الحيوانات بأطراف
تعوض الحيوانات بأطراف صناعية
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن حديقة حيوانات في تايلاند تقوم بتعويض فيلة بأطراف صناعية.

قامت ادارة الحديقة بانقاذ أنثى فيل تبلغ من العمر ثلاث سنوات من إصابة دامية في قدمها اليسرى عبر تصنيع وتركيب قدم صناعية لها.

وصرح المدير الإداري للحديقة كامبون تانساشا قائلا "آمل أن تكون سعيدًا بالبيت الجديد" مضيفا "نحن حزينون جدا لرحيلها".

وسيتم نقل فاجام إلى مركز حماية الفيلة التايلاندي في مقاطعة لامبانغ، على بعد 16 ساعة شمال تايلاند حيث ستعيش مع الفيلة المصابة الأخرى.

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