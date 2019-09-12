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رياضة

كيف انتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش رغم توقيعه لـ الصفاقسى.. مصادر تجيب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:35 م
عمرو جمال أثناء توقيعه
عمرو جمال أثناء توقيعه مع طلائع الجيش
أحمد هاني
أعلن نادي طلائع الجيش إتمام إجراءات التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي، في عقد يربطه بالنادي العسكري موسمين.

وكان اسم مهاجم الأهلي ارتبط بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي وسافر اللاعب بالفعل إلى تونس لإتمام تعاقده مع النادي لكن المفاوضات لم تتم بعد عودة اللاعب إلى مصر رغم تأكيد النادي التونسي على دفعه مبلغ قيمة إعارة اللاعب.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع سامي بوصرصار السكرتير العام للنادي الصفاقسي لكشف الإتفاق الذي قام بيه ناديه مع الأهلي وعمرو جمال للإستغناء عن اللاعب لطلائع الجيش.

وقال بوصرصار أن الصفاقسي تواصل مع الأهلي للحل الافضل والودي والذي يراعي مصلحة اللاعب و قمنا بالاتفاق مع الأهلي وعمرو على تأجيل تفعيل عقد الإعارة إلى ما بعد انتهاء فترة الخدمة أي بعد عامين.

وأكد سكرتير الصفاقسي أن اللاعب عمرو جمال والأهلي ملتزمون بذلك الاتفاق.

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