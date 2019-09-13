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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 13-9- 2019.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-9- 2019 :

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-9- 2019

كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيها

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