أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 13-9- 2019.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-9- 2019 :
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-9- 2019
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيها
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-9- 2019 :
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-9- 2019
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيها