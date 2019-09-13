أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 13-9- 2019.



أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-9- 2019 :



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-9- 2019



كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 13 جنيها

الكمثري: 15 جنيهًا

التين البرشومي: 25 جنيها

