تغذية مدينة القصير لأول مرة بالكهرباء من الشبكة القومية الموحدة

تفقد اليوم الجمعة قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر محطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة.



وذلك للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.



كما تفقد محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه.



وأيضا الخط الكهربي سفاجا/ القصير بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 360 مليون جنيه.



كما تفقد الوفد 2 موزع جهد 11 ك.ف والكابلات قطاع 3×400 بطول 16 كم التى قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بإنشائهم بتكلفة تبلغ حوالي 48 مليون جنيه.



وجدير بالذكر أن مدينة القصير كان يتم تغذيتها من محطة توليد كهرباء القصير الغازية بقدرة 18 ميجاوات ومجموعة مولدات تعمل بالديزل بالإضافة إلى خط تغذية من محطة محولات سفاجا جهد 22 ك.ف بطول 85 كم .



وتأتى هذه الجهود بعد إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف فى إطار رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتأمين الإمداد من أكثر من مصدر . وكذلك المخطط الطموح لتأمين التغذية الكهربية وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصرنا الحبيبة .