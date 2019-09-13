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أخبار العالم

لن نعترف بإسرائيل.. تصريح ناري من باكستان

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:58 م
لن نعترف بأسرائيل..
لن نعترف بأسرائيل.. تصريح ناري من باكستان
سمر صالح
أدانت جمهورية باكستان الإسلامية، وبشدة، عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، في بيان للخارجية، إن باكستان ترفض تصريحات نتنياهو وأية إجراءات من هذا القبيل، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسك باكستان بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

كما بيّن في الإيجاز الصحفي الأسبوعي أن باكستان تطالب بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 على أن تكون القدس عاصمتها.

من جانب آخر نفى إمكانية اعتراف باكستان بإسرائيل كدولة، وعدم وجود أي مقترح أمام باكستان بهذا الصدد.

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