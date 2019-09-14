الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.



أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة الى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.