ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
انطلاق فعاليات النسخة
انطلاق فعاليات النسخة الثامن من المؤتمرالوطني الدورى للشباب
كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة الى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.. ضمن جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب

الإرهاب وتأثير السوشيال ميديا.. الرئيس يستعرض جلستين رئيسيتين خلال النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بالمنارة.. وعرض التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر في إطار حروب الجيل الرابع

فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب

القاهرة على موعد جديد مع المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة..السيسي يجيب عن تساؤلات المواطنين في جلسة اسأل الرئيس.. ويناقش تأثير نشر الأكاذيب على الدولة بمشاركة 1600 شاب

غدا.. قطار الشباب يعاود الانطلاق ..السيسى يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة.. ويجيب عن تساؤلات المصريين

تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.. ضمن جلسات المؤتمر الوطني للشباب

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. فيديو

عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

علي جمعة يكشف عن علامات محبة الله للعبد .. تعرف عليها

قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.. صمت انتخابي في تونس وانسحاب مرشحين

هل يحق للزوجة الامتناع عن الحمل للحفاظ على قوامها .. أمين الفتوى يجيب

فيديو جراف| فاكهة غير متوقعة تحارب 7 أمراض خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية