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يا تامر أنت كويس.. الرئيس السيسى يمازح مخرجا تلفزيونيا على الهواء ..فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:07 م
المخرج التليفزيونى
المخرج التليفزيونى تامر الخشاب
شيرين عادل
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المخرج التلفزيوني تامر الخشاب أثناء حديثه فى الجلسة الثانية للمؤتمر الوطنى للشباب بدورته الثامنة التى كانت بعنوان "جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة".

ووجه الرئيس السيسى سؤالا بروح دعابة قائلا "يا تامر انت كويس"، ليرد الأخير "تمام بس يعنى علشان نستفاد للصالح العام والله يا فندم".

وكان تامر الخشاب، أكد وجود أخبار غير حقيقية وأخرى حقيقية على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولكن نستطيع تفادي الأخرى بمحاسبة المسئول عنها. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافةً إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب، وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

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