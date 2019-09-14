ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سرقة مرحاض ذهبي قيمته مليون جنيه إسترليني من أشهر قصر بإنجلترا..صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
أحمد شريف
سرق المرحاض الذهبي بقصر بلينهايم الإنجليزي والذي تم تثبيته حديثًا والبالغ تكلفته 18 مليون جنيه إسترليني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب صحيفة "ميرور"، قالت شرطة وادي التايمز الانجليزية، إن مرحاض الذي تم عرضه يوم الخميس، سرق في الساعات الأولى من صباح اليوم ولا يزال مفقودا.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في القصر القابع بمنطقة وودستوك بأوكسفوردشاير، قبل الساعة الخامسة صباحا مباشرة و "تسبب في أضرار كبيرة أدت إلى فوضى داخل القصر".

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عامًا مشارك في الحادث، حيث لا يزال محتجزًا لدى الشرطة.

تم الكشف عن الحمام كجزء من معرض فني بعنوان "أمريكا" في مسقط رأس رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل هذا الأسبوع.

كان على الزائرين حجز وقت زمني للحمام مقدمًا وطلب منهم احترام قاعدة الدقائق الثلاث التي تم فرضها لتقليل أوقات الانتظار، لرؤية هذا المرحاض النادر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملكة كانت نائمة على بعد أمتار منه.. متسلل يقتحم قصر باكنجهام في بريطانيا

فيديوجراف| بالحجز وتذكرة دخول.. استخدام المرحاض في بريطانيا

ترشيحاتنا

ملخص لمسات محمد صلاح اليوم أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

دار الإفتاء تحذر من معصية تحرمك محبة الله.. تعرف عليها

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت

إثيوبيا تعلن مدة ملء خزان سد النهضة

تكلفة باهظة.. تعرف على أسعار فساتين زفاف النجمات.. آخرهن هنا الزاهد.. صور

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إذاعة مباراة كانو سبورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت