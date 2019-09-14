سرقة مرحاض ذهبي قيمته مليون جنيه إسترليني من أشهر قصر بإنجلترا..صور

سرق المرحاض الذهبي بقصر بلينهايم الإنجليزي والذي تم تثبيته حديثًا والبالغ تكلفته 18 مليون جنيه إسترليني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.





وبحسب صحيفة "ميرور"، قالت شرطة وادي التايمز الانجليزية، إن مرحاض الذي تم عرضه يوم الخميس، سرق في الساعات الأولى من صباح اليوم ولا يزال مفقودا.





وقالت الشرطة إن الحادث وقع في القصر القابع بمنطقة وودستوك بأوكسفوردشاير، قبل الساعة الخامسة صباحا مباشرة و "تسبب في أضرار كبيرة أدت إلى فوضى داخل القصر".





وأكدت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عامًا مشارك في الحادث، حيث لا يزال محتجزًا لدى الشرطة.





تم الكشف عن الحمام كجزء من معرض فني بعنوان "أمريكا" في مسقط رأس رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل هذا الأسبوع.



