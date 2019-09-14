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رياضة

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا مصريًا سيارة لهذا السبب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:59 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
عمرو ابوبكر
أهدي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، سيارة لمشجع مصري، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعد توقع الأخير النتيجة الصحيحة لمباراة ألميريا مع مالاجا.

ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفائز وعلق قائلًا : مبرووك العربية ... رد علينا عشان تنام بيها النهاردة ... تستاهل وعاشت مصر

وحقق فريق ألميريا الإسباني فوزا صعبا على منافسه لاس بالاماس بثلاثية نظيفة ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.
تركي آل الشيخ يهدي مشجعا مصريًا سيارة لهذا السبب

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