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رياضة

اخبار الرياضة .. الخطيب يرد على مرتضى منصور فى أزمة مؤمن زكريا .. والاهلي يتلقى ضربة موجعة قبل السوبر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:19 م
الخطيب
الخطيب
عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم "السبت" مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:

صرح الصربي ميتشو المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي الزمالك، أن فريقه خاض مباراة جيدة على الرغم من الهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد.

أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج ..

تعرّض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي لإصابة قوية خلال المباراة بعد تدخل من لاعب كانو سبورت ولن يقدر علي استكمال المباراة.

أذاعت قناة الأهلي بعضا من اللقطات من مباراة الأهلي مع كانو سبورت الغيني الإستوائي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال افريقيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مالابو".

انتهت منذ قليل نتائج اليوم الأول من الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي بمباراتي والتي شهدت فوز ليفربول بثلاثية فيما فشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نوريتش سيتي.

نشر حسام غالى لاعب النادى الاهلى سابقا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا علي كانو سبورت بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تلقى فريق الزمالك خسارة أمام منافسه فريق جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور لـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفارس الأبيض لقاء الإياب نهاية شهر سبتمبر الجارى.

انتهت احداث المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز، ومنافسه شباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " السبت "، في إطار دور الـ32 من كأس الكونفدرالية

تلقى فريق الزمالك خسارة أمام نظيره فريق جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور لـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفارس الأبيض لقاء الإياب نهاية شهر سبتمبر الجارى.

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