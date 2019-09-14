بيراميدز ضد شباب بلوزداد .. التعادل الإيجابي 1-1 يحسم اللقاء

انتهت احداث المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز، ومنافسه شباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " السبت "، في إطار دور الـ32 من كأس الكونفدرالية



تقدم شباب بلوزداد بالهدف الأول أمام نادي بيرا ميداز في الدقيقة "65"، عن طريق اللاعب أمير سعيود



وعاد لاعبي بيراميدز من جديد أمام شباب بلوزداد في الدقيقة "75" وتمكنوا من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد فاروق قبل انتهاء عمر المباراة



استاد الدفاع الجوي يحتضن المباراة



احتضن استاد الدفاع الجوي اللقاء الذي جمع بين نادي بيراميدز شباب بلوزداد في إطار دور الـ32 من كأس الكونفدرالية .



انفراد تام إيراك تراوري



انفراد إيرك تراوري بمرمى بلوزداد أتبعه بتصويب كرة كادت أن تسكن شباك مرمى منافسه ولكن تمكن حارس المرمى من الامساك بها .



عبد الله السعيد يهدر العديد من الفرص



إهدار عبد الله السعيد العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تسكن شباك مرمى شباب بلوزداد

