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رياضة

شاهد.. لقطات من مباراة الاهلي وكانو سبورت .. وإذاعة اللقاء عبر قناة TGP وهذا ترددها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
أذاعت قناة الأهلي بعضا من اللقطات من مباراة الأهلي مع كانو سبورت الغيني الإستوائي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال افريقيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مالابو".

وشهدت المباراة صعوبة في نقلها تلفزيونيا عبر قناة أون سبورت التي تملك حق النقل المباشر للمباراة داخل مصر، وذلك لأسباب غير معلنة حتى الآن.

وحصلت قناة الأهلي على بعض من اللقطات من مباراة الأهلي مع كانو سبورت أبرزها كرة حمدي فتحي في بداية المباراة .

وتذيع قناة TGP المباراة على تردد 12437 أفقي وذلك على الباقة الافريقية على قمر ياه سات، وتبث القناة أيضا على تردد ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16 الذي يخدم دول أفريقيا.

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