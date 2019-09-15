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توك شو

افتتحه جمال عبد الناصر.. تعرف على تاريخ إنشاء مصنع 999 الحربي.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
اللواء مختار أباظة
اللواء مختار أباظة
آيات أحمد
قال اللواء مختار أباظة، رئيس مجلس إدارة مصنع الحربي 999، إن المصنع أنشئ عام 1963م، وافتتحه الزعيم جمال عبد الناصر، لافتًا إلى أن كل المصانع الحربية انشئت لخدمة القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها.

وأضاف اللواء مختار أباظة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن المصنع ينتج المنتجات الحربية، بالإضافة إلى المنتجات المدنية، والتي اتجهت لها المصانع الحربية لإنتاجها لتعويض عجز الإنتاج.

وأوضح اللواء مختار أباظة، أن المصنع كان يشتغل فى تصنيع معدات وآلات الورش بالكامل على مستوى السوق المصري، مؤكدًا أن المصنع ينتج منتجات كثيرة جدًا لم تكن تنتج فى مصر من قبل.

وأردف اللواء مختار أباظة، أن المصنع يعقد بروتوكولات مع جامعة عين شمس لتصنيع ماكينات قطع على أعلى مستوى.

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