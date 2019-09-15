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زوجة نجل إسماعيل ياسين: حمايا كان بيلعب في ملاهي ابنه.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
الفنان الراحل اسماعيل
الفنان الراحل اسماعيل ياسين
ندى فتح الله
قالت سامية شاهين، زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل، نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، إنها لم تر إسماعيل ياسين في حياتها، حيث إنها تزوجت بعد وفاته.

وأضافت سامية شاهين، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، في ذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين، أن زوجها الراحل كان يحكي كثيرًا عن والده لها ولبناته.

وأشارت سامية شاهين إلى أن من أكثر القصص الخاصة بـ إسماعيل ياسين التي أثرت فيها؛ أنه لم يعش طفولته كباقي الأطفال، وعندما تزوج وأنجب ياسين أقام له ملاهي خاصة به في الطابق الأرضي من المنزل، وكان كثيرًا ما يلعب بها بدلًا من ابنه.

وأكدت سامية شاهين أن إسماعيل ياسين كان عاشقًا للفن، وكان شديد الالتزام، موضحة أن أكثر الأفلام القريبة منه فيلم "البوليس الحربي"، وفيلم "نصف مليون جنيه".

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