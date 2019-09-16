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برلمان

نائب المنيا: نعمل على حل مشكلة الدقيق ورغيف الخبز بعد شكوى الأهالي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:31 م
رغيف الخبز
رغيف الخبز
ماجدة بدوى
تواصل الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مع وزير وزارة التموين ومدير تموين مركز العدوة، وذلك لحل مشكلة التموين والخبز المثارة خلال الفترة الماضية بمركز العدوة في محافظة المنيا.

وقال النائب، في بيان له، إنه تم الاتفاق على تغيير مصدر الدقيق للعدوة واستبدال المطحن بآخر، وذلك للتغلب على الشكوى المتكررة من سوء الدقيق المخصص للمركز ورغيف الخبز.

وأكد أنه تم تنظيم حملة على المخابز للرقابة على التزامها بالمعايير، نتج عنها عمل 42 محضر مخالفات، منوها أنه تم زيادة الحصة لعدد من المخابز الذين دفعوا التأمين.

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