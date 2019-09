إطلالة جذابة.. هيدى كرم تظهر بفستان قصير

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وظهرت هيدى كرم بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وبنطلون جينز.





وحازت الصورة على إعجاب كثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



منورة الدنيا يابرنسيسة - ربنا يحميكى - قمر الزمان .



وشاركت هيدي كرم في سباق الدراما الرمضانية لهذا العام 2019 ببطولة مسلسل الزوجة 18 مع الفنان محمود البزاوي ، وناهد السباعي ، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من اخراج مصطفي فكري .





