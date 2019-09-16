ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة جذابة.. هيدى كرم تظهر بفستان قصير

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:37 م
هيدى كرم
هيدى كرم
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وظهرت هيدى كرم بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وبنطلون جينز.


وحازت الصورة على إعجاب كثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

منورة الدنيا يابرنسيسة - ربنا يحميكى - قمر الزمان .

وشاركت هيدي كرم في سباق الدراما الرمضانية لهذا العام 2019 ببطولة مسلسل الزوجة 18 مع الفنان محمود البزاوي ، وناهد السباعي ، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من اخراج مصطفي فكري .


View this post on Instagram

#egyptianwomen #strongwomen #successfulwomen #happywomen #independentwoman #egyptiancelebrities #egyptianactress #fashion #spring2019 #lovemywork #loveacting #begoodtopeople #begoodtoyourself #grateful @heidysbeauty @mahyscollection_
A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on Sep 16, 2019 at 12:21pm PDT

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببطن مكشوف.. هيدى كرم تشعل إنستجرام

شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدى كرم دون مكياج.. والجمهور: قطة الشاشة

بفستان جينز قصير.. عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها

شاهد.. هيدى كرم فى احدث ظهور لها

حبيبي الوحيد.. هيدي كرم توجه رسالة لـ نجلها احتفالا بعيد ميلاده

بـ بابيون.. حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

ترشيحاتنا

ليس سرا حربيا.. آمنة نصير تعلق على فتوى "ليس من حق الزوجة سؤال زوجها عن راتبه".. فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد

بفتحة طويلة جدا .. كارول سماحة في إطلالة بفستان جرئ بـ لبنان

على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة

أحلام تكشف حقيقة إنقاص وزنها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة جدا .. كارول سماحة في إطلالة بفستان جرئ بـ لبنان

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد