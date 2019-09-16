إطلالة جذابة.. هيدى كرم تظهر بفستان قصير

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وظهرت هيدى كرم بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وبنطلون جينز.
وحازت الصورة على إعجاب كثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
منورة الدنيا يابرنسيسة - ربنا يحميكى - قمر الزمان .
وشاركت هيدي كرم في سباق الدراما الرمضانية لهذا العام 2019 ببطولة مسلسل الزوجة 18 مع الفنان محمود البزاوي ، وناهد السباعي ، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من اخراج مصطفي فكري .
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#egyptianwomen #strongwomen #successfulwomen #happywomen #independentwoman #egyptiancelebrities #egyptianactress #fashion #spring2019 #lovemywork #loveacting #begoodtopeople #begoodtoyourself #grateful @heidysbeauty @mahyscollection_
A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on Sep 16, 2019 at 12:21pm PDT
وظهرت هيدى كرم بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وبنطلون جينز.
وحازت الصورة على إعجاب كثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
منورة الدنيا يابرنسيسة - ربنا يحميكى - قمر الزمان .
وشاركت هيدي كرم في سباق الدراما الرمضانية لهذا العام 2019 ببطولة مسلسل الزوجة 18 مع الفنان محمود البزاوي ، وناهد السباعي ، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من اخراج مصطفي فكري .
View this post on Instagram
#egyptianwomen #strongwomen #successfulwomen #happywomen #independentwoman #egyptiancelebrities #egyptianactress #fashion #spring2019 #lovemywork #loveacting #begoodtopeople #begoodtoyourself #grateful @heidysbeauty @mahyscollection_
A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on Sep 16, 2019 at 12:21pm PDT