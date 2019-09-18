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رياضة

في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:07 م
قرعة مسابقة دوري
قرعة مسابقة دوري القسم الثاني،
عبدالله هشام
أسفرت قرعة دوري القسم الثاني التي أجريت اليوم عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الداخلية في اولى مواجهات مجموعة القاهرة بالمظاليم

وجاء مواجهات الجولة الأولى كالتالي :-

سيراميكا vs الداخليه
الترسانة vs منتخب السويس
القناة vs النجوم
الزرقاء vs المريخ
بتروجيت vs جمهورية شبين
كوكاكولا vs النصر

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.

كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن تقام مسابقة الدوري المصري القسم الثاني من 12 فريقا في كل مجموعة "الصعيد والقاهرة وبحري".
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

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