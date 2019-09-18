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رياضة

أهلي ٢٠٠١ يخسر أمام طنطا بهدف في بطولة الجمهورية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ أمام مضيفه طنطا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بنادي طنطا، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

بتلك النتيجة توقف رصيد الأهلي عند ١٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات والهزيمة في مباراتين، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا صفر – ١، مسجلًا ٩ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

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