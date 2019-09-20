الحوثيون في اليمن يعلنون وقف الهجمات على الأراضي السعودية

في خطوة غير متوقعة، وبالتزامن مع التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران، مع التواجد الأمريكي وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني بضربة عسكرية قوية، أعلن الحوثيون في اليمن وقف استهدافهم للأراضي السعودية بأي ضرر بعد اليوم.



وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، مساء اليوم الجمعة، وقف الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية.



وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 5 أعوام على استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن: «نعلن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف».



وعبَّر مهدي المشاط عن أمنياته بقبول السعودية لمبادرة السلام التي أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن، قائلا: «ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، و نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة».



كما طالب رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، نظير مد يدهم بالسلام إلى السعودية أن ترفع دول التحالف الدولي الذي تقوده في المملكة الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.



الدعوة الحوثية وصفت بأنها غريبة وغير مسبوقة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، خصوصا أن جماعة الحوثي في اليمن مدعومة بصورة مباشرة من إيران، ومحسوبة على أنها إحدى أذرع إيران في المنطقة، كما أن إيران كان الداعم العسكري الأول للحوثيين لاستهداف السعودية وتهديد حدودها.



كما أن حديث رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن يأتي بعد توعد القيادة السعودية بالرد السريع والحاسم على إيران، والذي بدأ أمس بقصف مقاتلات سعودية باستهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، بحسب ما نقلت صحيفة «اندبندنت عربية» على لسان مصدر غربي مطلع، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة وبطاريات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وقاعدة طائرات من دون طيار، يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها في توجيه ضربة للمملكة بعد هجوم أرامكو.



وتابع المصدر أن مقاتلات سعودية رصدت إلى جانب مقاتلات أخرى تشن غارات على منشآت تابعة للمليشيات الإيرانية، وخاصة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية.



وقد دللت كل المؤشرات على تورط إيران في هذه الضربات الإرهابية، رغم إعلان الجانب الإيراني براءته من هذه الهجمات الإرهابية، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، عرض مساء الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالرياض، أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) شرقي السعودية، السبت.



وفي الخلفية، فإنه من المقرر أن يطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة على الخيارات العسكرية ضد إيران، ردا على الهجوم الإيراني على أرامكو السعودية، حيث نقلت وكالة «أسوشيتد برس» على لسان مسئولين أمريكيين أن البنتاجون سيطلع الرئيس الأمريكي على هذه الخيارات، في اجتماع يعقد اليوم في البيت الأبيض، تشمل قائمة لأهداف الغارات الجوية الأمريكية المحتملة داخل إيران.



وبحسب «روسيا اليوم»، فإن هذه القائمة يتوقع أن تضم منشآت نفطية، ومواقع تابعة لـ"الحرس الثوري"، نقلا عن صحيفة «نيويورك تايمز».



كما أن قائمة الرد الأمريكي تتضمن مقترحا بتقديم دعم عسكري إضافي إلى السعودية لمساعدتها في حماية حدودها الشمالية، إذ ربما يتم نشر مزيد من منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي في المملكة، فضلا عن طرح إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.



من جانبه فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن الهجوم المحتمل على إيران سيكون ضربة قوية جدا، لافتا إلى حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية.



وقال الرئيس الأمريكي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية «من الممكن أن ترى ضربة قوية جدا، ونحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين»، رغم أنه بدأ حديثه بالتهدئة الدبلوماسية؛ حيث قال: «لنرى ماذا سيحدث، هناك سيناريوهات كثيرة قد تحصل، إذا تحقق الحل سلميا فهذا جيد، لكن من الممكن أن ذلك قد لا يحدث»، وفق «روسيا اليوم».