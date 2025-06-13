رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" والتنمية بالبحيرة غدا

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة البحيرة، غدا السبت، حيث يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات زراعية وصناعية وصحية.

تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واتخذت الحكومة خطوات فعلية بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

كما أكد مدبولي أن الحكومة بدأت منذ فترة في بناء احتياطي استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استدامة توافر السلع وتخفيف أي تأثيرات محتملة على السوق المحلي.