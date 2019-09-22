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فن

فيديو أب يضرب رضيعته.. فنانات: بيفكرنا بكفار قريش اللي كانوا بيؤدوا البنات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
أحمد البهى
عبر عدد كبير من الفنانات عن غضبهن، من المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى لاب يضرب طفلته الرضيعة بعنف.

قالت عبير صبرى: "من أسوأ اللحظات اللي في حياتي اللي شوفت فيها الفيديو ده لواحد مش قادره أقول عليه راجل ولا إنسان ولا بني آدم ده واحد من أسوأ مخلوقات ربنا بيفكرني بكفار قريش اللي كانوا بيؤدوا البنات.. قسوة وحقارة شيطان متجرد من الرحمه ربنا بنتقم منه على رؤوس الأشهاد زي ما تعامل مع الطفله دي لو كان ابوها ارجو من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان أو منظمة حماية الطفل تدور عليه من اي بلد وتحاكمه علنا ....وتنقذ الطفله المسكينه دي من المريض ده ويدوها لامها او اي حد ارحم عليها من الشيطان ده " .

قالت شذى حسون: "الله يلعنك دنيا واخرة.. ما قدرت اشوف الفيديو للآخر لان قلبي كان راح يوقف.. لا حول و لا قوة الا بالله و أطالب الجهات المعنية بإعدامه حتى يكون مثال لهواية امثاله" .

وعلقت بدرية طلبة قائلة: "يارب تكون دى معلومات كافيه عن الحيوان ده علشان ده لازم يتعاقب" .

وقالت زينة: "بخاطب اَي جهة مسئولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية أن يتم القبض عليه فوراااا ..حسبي الله ونعم الوكيل فيه لا يصح ان يوجد المجرم الا في قفص ......من يعذب الأطفال هو السبب في وجود أجيال مريضة لا تعرف الرحمة لأنهم يعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم فهذا الخنزير وأمثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة ".

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