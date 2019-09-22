التعليم العالي تفتتح جامعة المعرفة الدولية.. وتؤكد: مصر تشهد طفرة كبيرة في هذا المجال.. ورئيس مؤسسة السويدي إديوكيشن: طلاب جامعة كوفنتري سيحصلون على أفضل الخدمات

*رئيس جامعات المعرفة الدولية: طلاب كوفنتري سيحصلون على نفس شهادة التخرج من الجامعة الأم

*لاثام: كوفنتريفي مصر لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا *السويدي: المعرفة الدولية تشمل فروعا أفضل 5 جامعات بالمملكة المتحدة





أكد الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، أن طلاب جامعة كوفنترى في مصر سيحصلون على نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم، ويستطيع من خلالها الخريج أن يعمل في أي دولة حول العالم.





وأضاف الدكتور محمود علام خلال افتتاح جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يمكن للطالب الملتحق بفرع الجامعة في مصر أن يكمل دراسته بالجامعة الأم في بريطانيا إن أراد ذلك وفى أي وقت على مدار أعوام الدراسة نظرا لتطابق المناهج وأسلوب التدريس، كما يمكن للطلاب الذين يدرسون في بريطانيا أن يستكملوا دراستهم بفرع الجامعة في مصر، مشيرا إلى أن عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس فرع جامعة كوفنترى في مصر تمت وفق القواعد والشروط المطبقة فى الجامعة الأم في بريطانيا.





وأكد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إديوكيشن أن طلاب جامعة كوفنترى سيحصلون على أفضل الخدمات والخبرات التعليمية، طوال فترة دراستهم.





وأضاف سلامة خلال افتتاح جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أن ذلك تأكيدا على ما وعدنا به من قبل من إننا سنبذل كل الجهد لإعداد طلابنا بالشكل الذي يمنحهم أفضل الفرص لسوق العمل التنافسي.





قال البروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية، إن ما شاهده في فرع جامعة كوفنتريفي مصر لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا،معربا عن سعادته بالمستوى المتقدم والراق لكافة التجهيزات بفرع الجامعة في مصر.





وأوضح جون، أن الفترة التي سبقت الإعلان عن افتتاح فرع جامعة كوفنتري في مصر شهدت عدد كبير من الاتصالات والزيارات والاجتماعات المباشرة وأيضا عبر شبكات الفيديو كونفرانس بين الجانبين للاتفاق على شكل العملية التعليمة وإستراتيجية تنفيذها والأهداف المطلوب تحقيقها، مؤكدا انه لمس جدية الجانب المصري ممثل في مؤسسة السويدي اديوكيشن ورغبته الأكيدةفي تحقيق نقلة نوعية في شكل وأسلوب التعليم العالي في مصر.





وأكدت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش الجولة التفقدية التي أجروها داخل الجامعة، أن الجامعة بنقابة إنجاز كبير ظهر في التصميمات التي خرجت بها المباني في شكلها الأخير، حيث تواكب أساليب التعليم الحديثة.









وأشار مسؤولو التعليم العالي إلى أن مصر تعيش طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالي ظهرت في المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع الحيوي بجامعات مصرية جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى أو أعمال التطوير المستمرة للجامعات الموجودة وكذلك فروع الجامعات العالمية التي تُدرس أحدث المناهج العلمية التى تحقق مفهوم الإتاحة، كما تواكب سوق العمل ومتطلباته.









قال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، إن إنشاء جامعات المعرفة هدفه مواكبة تطورات العلوم الحديثة حول العالم م، وتقديم خدمات تعليمية غير مسبوقة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستطيع عن طريقها تسليح أبنائنا بأحدث المهارات العلمية التى تؤهلهم للمنافسة فى أسواق العمل المختلفة وإعتلاء اعلى درجات التفوق المهني والعلمي.





وأوضح السويدي أن وزارة التعليم العالي كانت تتابع عن كثب وبصورة شبه يومية تفاصيل العمل داخل مقر الجامعة والإطلاع على كافة التجهيزات اللوجستيةوالمعامل والمختبرات العلمية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية وفقا لأعلي معايير الجودة المطبقة في مقر الجامعة الأم بالمملكة المتحدة.



