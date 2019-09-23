أسباب الجوع المستمر .. مش بس الطفاسة .. 23 سرا وراءها

الجوع المستمر لايقتصر على حب الاكل الزائد أو"الطفاسة" كما يطلق عليها البعض بل توجد قائمة كبيرة من اسباب الجوع المستمر تتنوع بين المرضية والفسيولوجية والنفسية وممارسة بعض السلوكيات الخاطئة ، وللأسف هذا الخلل يسبب الكثير من المتاعب ويصيب الجميع .. الاطفال والنساء والكبار، لذا فلابد من معرفة اسباب الجوع المستمر والعمل على علاجها فى اسرع وقت.



وفى هذا التقرير نستعرض اسباب الجوع المستمر الشاملة عند الاطفال والمرضع والحامل ومرضى السكرى هذا بالاضافة الى الاسباب العامة الكامنة وراء الشعور بـ الجوع المستمر.



اسباب الجوع المستمر

حدد الاطباء مجموعة عامة من اسباب الجوع المستمر التى تشمل معظم من يعانون من الشره وتناول كميات كبيرة من الطعام نعرضها فى هذا التقرير، وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday "



اسباب الجوع المستمر ، هى: البدء فى اتباع رجيم، واتباع نظام غذائي عالي السكر، واتباع نظام غذائي منخفض البروتين، والجفاف، ونظام غذائي منخفض الألياف، واضطراب النوم، والشعور بالملل، واتباع نظام غذائي عالي الاملاح ، وانقطاع الطمث، و الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان والستيروئيدات القشرية، والإجهاد، ومقاومة الجسم لهرمون اللبتين المسئول عن الشبع، مواد التحلية الصناعية، واستهلاك الكحول، والرضاعة الطبيعية، و فرط نشاط الغدة الدرقية، و مرض السكري من النوع الثانى .



اسباب الجوع المستمر للحامل

تعانى معظم النساء خلال فترة الحمل من الشعور بـ الجوع المستمر خاصة فى الشهور الاولى ويرجع هذا لعدة اسباب نعرضها، وفقا لما أورده موقع "momlovesbest " :

- القئ والغثيان المصاحب لللمعدة الفارغة مما يجعل الانسان يشعر بالجوع .

- التغيرات الجسمانية المصاحبة للانسان .

- نمو جنين داخل جسم الام يحتاج للغذاء ويمتص كمية كبيرة من غذاء الذى تتناوله الحامل ممايشعرها بالجوع سريعا .



اسباب الجوع المستمر عند الاطفال

يعانى بعض الاطفال من الرغبة المتزايدة فى تناول الطعام مما يجعل الامهات يبحثن عن اسباب الجوع المستمر عند الاطفال ، وهى: الاصابة بمرض السكرى، وانخفاض مستويات السكر في الدم ، وارتفاع السكر في الدم ، والقلق، والوقوع تحت ضغط عصبى، وكآبة، و الشره المرضي، واضطراب الشراهة عند تناول الطعام، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، وعند الوصول لسن المراهقة تكن التغيرات الهرمونية والجسدية من ابرز اسباب الجوع ، العامل النفسى ، تناول بعض الادوية التى تتضمن اعراض جانبية تزيد الشهية.



اسباب الجوع المستمر لمرضى السكر

وذكر موقع "diabetesselfmanagement " أن الجوع المستمر لمرضى السكرى يسبب الكثير من المضاعفات الضارة للمريض، لذا لابد من البدء فى علاج هذا الامر وبشكل سريع ومعرفة اسباب الجوع المستمر عند مرضى السكرى.

وتنقسم اسباب الجوع المستمر الى نوعين، هما: الجوع البدني والضيق العاطفي.

من الطبيعي أن يشعر بـ الجوع المستمر أو الشديد إذا كانت معدة فارغة جدًا أوإذا كان سكر الدم منخفضًا، و إذا لم يدخل الجلوكوز في الخلايا عند الحاجة، وتشمل الأسباب الطبية الأخرى للجوع الزائد مشاكل الغدة الدرقية مثل مرض جريفز، والحمل ، وتدخين المخدرات ، والاكتئاب، وعندما يكن السكر منخفضة فقد تحتاج إلى بعض الكربوهيدرات أو تناول بعض الخضروات الغنية بالألياف أو الماء عندما تكن المعدة فارغة او تناول جرعة الانسولين التى وصفها الطبيب.

اسباب الجوع المستمر قد ترجع للعامل النفسي والشعور بالضيق العاطفى بلذا فلابد فى هذا التوقيت من ضبط الحالة المزاجية لمريض السكرى قبل تناول الطعام او العلاج.



اسباب الجوع المستمر للمرضع

يعد الجوع المستمر للمرضع من المشكلات الشائعة بين شريحة كبيرة من النساء مما يسبب الشعور بالارهاق والهزل اذا لم تتمكن من تناول الكمية الكافية من الطعام.



ووفقا لما جاء بموقع "leadinglady " يرجع المستمر للمرضع لعدة اسباب اهمها ان الرضاعة الطبيعية تستنزف معظم الطاقة الموجودة فى جسم المرأة حيث يستهلك جسمها سعرات حرارية كثيرة وكمية كبيرة من الماء حتى يتمكن من انتاج اللبن الذى يحتاجه الرضيع ، هذا فضلا عن الجهد البدنى والنفسى الذى تبذله مع الطفل سواء اثناء ارضاعه أو رعايته .



قدرت بعض الابحاث العلمية أن إنتاج حليب الأم يستهلك 25٪ من الطاقة المتوفرة فى جسم المرأة .



