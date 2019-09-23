الدلائل على إفلاس الإخوان تتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاثنين.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



-الرئيس السيسي يلتقي رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية

-رئيس الوزراء يتابع توافر السلع بالأسواق

-داليا زيادة: لجوء الإخوان لـ "فبركة" الفيديوهات دليل قاطع على الإفلاس

-إجراءات "التضامن" لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الخريف

-التعليم تشدد على إزالة مراوح السقف من الفصول حرصًا على سلامة المواطنين

-الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تطلق المرحلة الأولى من فرعها بالعلمين الجديدة

