اسباب الجوع ليلا .. 7 أسرار وراءها أبرزها العطش

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اسباب الجوع ليلا

الوجبات السريعة تسبب الجوع ليلا



قلة النوم وراء الجوع ليلا



متلازمة ما قبل الحيض



ادوية تسبب الجوع ليلا



الجوع ليلا وعلاقته بالعطش



الضغط العصبى يسبب الجوع ليلا



الإجهاد البدني سر الجوع ليلا



علاج الجوع ليلا



- من أهم طرق علاج الجوع ليلا الناتج عن العطش تناول كوب كبير من الماء والانتظار بضع دقائق ما إذا كان الجوع يزول والاهتمام بتناول القدر الكاف من النوم طوال اليوم.



- يمكن علاج الجوع ليلا من خلال تناول مشروب غني بمكونات تحتوى على بروتين قبل النوم يساعد على منع الشعور بـ الجوع ويحسن عملية الأيض في الصباح.



- تنظيم عدد ساعات النوم والحصول على القسط الكافى من النوم المتواصل فى الليل من افضل طرق علاج الجوع ليلا.



- علاج الجوع ليلا الناتج عن الضغط العصبى والقلق والتوتر تكن من خلال ممارسة بعض تمارين اليوجا والتأمل والتنفس تعد من الطرق الرائعة لتقليل التوتر وزيادة نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.



- علاج الجوع ليلا فى هذه الحالة يكون من خلال الحصول على ما يكفي من الطعام فى العشاء يفضل وجبة خفيفة غنية بالبروتين بعد التمرين الشاق، ولكن يجب انتظار بعض الوقت وتجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، كما يفضل شرب المزيد من الماء بعد التمرين لتجنب الجفاف ولكن ليس فور الانتهاء منه.



- الابتعاد عن الادوية التى تتضمن أعراض جانبية تزيد الشعور بـ الجوع ليلا واستشارة الطبيب لاختيار البديل المناسب.



من أكثر العادات التى تسبب زيادة الوزن هي تناول الطعام ليلا وللتخلص من هذه المشكلة لابد من اكتشاف اوعلاج السبب الرئيسى وراء الرغبة فى تناول الأكل فى هذا التوقيت، حيث يخزن الجسم السعرات الحرارية عند الأكل قبل النوم ليلا أو القيام من النوم لتناول شيئا ما ثم العودة مرة اخرى للنوم مما يكسب المزيد من الوزن، وكخطوة أولى للعلاج الجذرى ينبغى معرفةتوجد عدة أسباب لـولكن الخبر السار أنه يمكن التخلص من معظمها بتغيير بعض العادات الغذائية ووضع الجدول الزمنى، وفى هذا التقرير نكشف ايشعر الإنسان بـنتيجة لمجموعة مختلفة من الأسباب منها ما يتعلق ببعض العادات الخاطئة ومنها يرجع لبعض المشاكل الصحية .. نرصدها وفقا لما جاء فى موقع "healthline".تناول الوجبات السريعة قبل النوم بوقت قليل يزيد نسبة السكر في الدم مما يؤدي لإفراز هرمون الأنسولين الذي يخبر الجسم بامتصاص نسبة السكر الموجودة في الدم مما يسبب انخفاض مستويات السكر في الدم وبالتالي يشعر الإنسان بـ الجوع .عدم النوم عدد ساعات كاف يجعل الانسان يشعر بـحيث وجدت بعض الأبحاث العلمية أن الهرمون المسئول عن الشعور بالجوع يفرز فى الجسم بمعدلات كبيرة عند النوم عدد ساعات قليل .الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، خاصة بالنسبة للوجبات الخفيفة السكرية ، هي أحد الأعراض الشائعة عند النساء فى فترة ماقبل الحيض بسبب تأثيرها على بعض الهرمونات الموجودة فى الجسم.من المعروف أن بعض الأدوية تزيد الشعور بـ، ومنها: أدوية علاج الاكتئاب، ومضادات الهيستامين، وأدوية الصداع النصفي، والانسولين ، والمنشطات ، وبعض ادوية السكرى ، عدد من ادوية الذهان، مضادات الرطوبة.العطش والجفاف يجعل الإنسان يشعر بالخمول والهزل مما يجعله يعتقد خطأ أن هذا نتيجة للـ جوع، وإذا كنت تستيقظ من آلام الجوع والرغبة الشديدة .التوتر من معروف انه من اسباب الجوع الشديد حيث اثناء ارتفاع مستويات التوتر يطلق الجسم بعض الهرمونات كالكورتيزول ، مما يؤدي إلى إطلاق السكر في مجرى الدم للحصول على طاقة سريعة.التمرين يساعد في التحكم في ارتفاع السكر في الدم مما يؤدى لانخفاض مستويات السكر في الدم حيث تمتص العضلات السكر من الدم. ولكن إذا كان الإنسان يمارس التمارين الرياضية بشكل مكثف في الليل دون تناول الطعام الكافي فهذا يجعل الانسان يشعر بـبعد استعراض أسباب الجوع ليلا نحتاج لحلول عملية تمكننا منحسب السبب فى الشعور بها.