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محافظات

بسبب تحصيل الرسوم.. 2000 قطعة أرض لم تصلها المرافق بالوادي الجديد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: إن هناك أكثر من 2000 قطعة أرض بأراضى الجمعيات لم تصلها المرافق بعد بسبب أنه تم تحصيل ثمن الأرض وتسليمها للمواطنين ولم يتم تحصيل ثمن المرافق والتى تشمل صرف صحي وكهرباء ومياه شرب.

ولفت الزملوط إنه تم إصدار توجيهات لرؤساء المراكز والقرى بعدم تسليم أراضى إلى الشباب أو المواطنين إلا بعد توصيل المرافق، لافتا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأراضي التي تم توزيعها بالقري جاءت بعد إضافة تكلفة المرافق إليها والتي تشمل صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وذلك لعدم تكرار ازمة اراضى الجمعيات مرة أخرى .

وأشار الزملوط انه تم ضع خطة لتوصيل المرافق لأراضى الجمعيات، لافتا إلى إن الخطة تشمل إن تقوم مجالس الإدارات الخاصة بهذه الجمعيات بتحمل 50% من ثمن المرافق على إن تقوم المحافظة بتحمل باقى التكلفة.

وأضاف المحافظ أن تكاليف المرافق من المفترض إن يلتزم بها المواطنون الأعضاء بالجمعيات ولكن نظرا لتكلفتها العالية ، تحاول المحافظة وضع الحلول اللازمة لحل أزمة أراضى الجميعات عن طريق المساهمة فى تحمل التكاليف.
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