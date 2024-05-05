لبنان.. شهداء وجرحى في هجوم إسرائيلي على بلدة ميس الجبل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب البلاد.

وقالت قناة "المنار" اللبنانية، إن ثلاثة شهداء مدنيين سقطوا وأصيبت سيدة بجروح جراء العدوان الجوي الصهيوني الذي استهدف بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان.

ووجه مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسائل متفائلة في الأيام الأخيرة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بشرط توقف الحرب في قطاع غزة، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، في محادثات مع مسؤولين كبار في إسرائيل ولبنان وفرنسا ودول أخرى مشاركة في محادثات وقف إطلاق النار ومنع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قال المسؤولون الأمريكيون إنه بمجرد التوصل إلى اتفاقات بشأن إنهاء الحرب في القطاع، سيكون من الممكن التحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاقات حول القضايا المهمة لإسرائيل وحزب الله والحكومة اللبنانية.

وفي وقت سابق، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ⁠حزب الله لا يريد الحرب لكن إن قرّر العدو توسيع المواجهة وخوض الحرب فنحن جاهزون لها وقد أنهينا الاستعدادات.

وقال قاسم في تصريحات له " بحسب المعطيات العدو غير قادر وليس له مصلحة بالحرب ونحن لا نرى مصلحة بحرب واسعة وان ⁠ما استخدمته المقاومة على الجبهة في الجنوب هو جزء من القوة وجزء من السلاح وما خفي أعظم.

وقف إطلاق نار شامل في غزة

وأضاف" ⁠في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان إذا توقف العدو عن اعتداءاته وهذه قاعدة ثابتة.