محمد رمضان: انتظروني في لبنان بأقوى حفلة

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى الجمهور اللبناني بعد تحديد موعد حفلته هناك.

وقال محمد رمضان في لقاء تليفزيوني: "إن شاء الله استنوني في لبنان في حفله هتكون هي الأقوي في العشر سنوات الأخيرة".



محمد رمضان أعلن عن إحياء أول حفل غنائى له في لبنان فى 17 أغسطس القادم، ويقدم "رمضان" فى الحفل أغانيه التى اشتهر بها وحققت نجاحًا مدويًا فى كل مكان ومنهم "مافيا، ونمبر ون، وإنساى، وهنرقص"، وغيرها من الأغانى.

ووجه محمد رمضان رسالة لمقلديه، عبر حسابة الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".

ونشر رمضان مجموعة فيديوهات لمقلدية الذين يظهرون عبر البرامج التليفزيوينة أو ينشرون فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا:"جوة كل شارع في مصر هتلاقي شبهي والحب بيعمل أكتر من كده".