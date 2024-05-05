الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

يواجه قطاع السيارات في الوقت الحالي تحولًا جذريًا نحو السيارات الكهربائية، وهو التحول الذي يجلب معه تحديات كبيرة وفرصًا هائلة للصناعة.

إحدى هذه التحديات تتمثل في فهم العقبات التي تواجهها صناعة السيارات في هذا التحول نحو الكهرباء، بالإضافة إلى فهم كيف أثرت الطاقة الفائضة من الصين على السوق الأوروبية.

في ميناء أنتويرب ببلجيكا، قامت سفينة شحن ضخمة تابعة لشركة Höegh Autoliners النرويجية بتفريغ آلاف السيارات في محطة مشغلي السيارات الدوليين (ICO)، وهي شركة تابعة لمجموعة Nippon Yusen Kaisha اليابانية.

إلى جانب شركة Wallenius Wilhelmsen السويدية النرويجية التي كانت واحدة من المشغلين الرئيسيين لميناء أنتويرب-بروج، والذي يُعتبر الآن أكبر محطة للسيارات في العالم، حيث يتم من خلالها عبور إنتاج حوالي 40 علامة تجارية.

ومع ذلك، كانت هذه الصورة تتغير بسرعة مع ظهور المنافسة الصينية.

في مناطق مثل كالو وزيبروج على ساحل بحر الشمال، تجد المواقف الضخمة نفسها تستوعب مئات الآلاف من السيارات، ولكن مع تطور السوق وتزايد الطلب، تزداد التحديات أيضًا.

ومنذ عام 2022، شهد الميناء عبور 3.4 مليون مركبة، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التحديات وبدأ المشغلون في بذل قصارى جهدهم لحل مشكلات التخزين.

أمام بوابات ICO في Calloo، تصطف السيارات من جميع الأنواع، ومعظمها صينية الصنع.

الغزو الصيني لأوروبا

تطلق العديد من شركات صناعة السيارات الصينية هجومًا تجاريًا لتصدير ما يقرب من 4.1 مليون سيارة بحلول عام 2023، وهو زيادة بنسبة 58٪ في عام واحد.

تهدف هذه الشركات إلى غزو السوق الأوروبية التي تشهد تغيرات سريعة، وتقدم الإعانات في العديد من البلدان لشراء السيارات الكهربائية تعزز هذه الاتجاه.

بناءً على توقعات سلطات الميناء، من المتوقع تفريغ ما بين 600 ألف إلى مليون مركبة صينية الصنع، سواء كانت تعمل بالكهرباء أو بالاحتراق، وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة السيارات في التحول نحو الكهرباء والتنافس المتزايد في السوويكون على الصانعين الأوروبيين القدرة على التكيف مع هذا التحدي المتزايد، سواء من خلال تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية الخاصة بهم، أو من خلال تحسين بنيتهم التحتية لشبكات الشحن وتوفير البنية التحتية اللازمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات الأوروبية أن تجد طرقًا للتميز في السوق وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المستهلكين بشكل فعال وتعزز التنافسية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه التحولات فرصًا لصناعة السيارات الأوروبية لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، مما يمكنها من المنافسة بقوة في السوق العالمية. ومن المهم أيضًا أن تتبنى الحكومات سياسات داعمة تشجع على استخدام السيارات الكهربائية وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، بما في ذلك شبكات الشحن السريعة والمناخ المناسب للابتكار والاستثمار.

باختصار، يواجه قطاع السيارات تحولًا هائلًا نحو الكهرباء، ومع هذا التحول يأتي العديد من التحديات والفرص.

من المهم على الصانعين أن يكونوا مستعدين للتكيف مع هذا التغيير وتحدياته، وأن يستفيدوا من الفرص الجديدة التي تقدمها هذه الصناعة المتغيرة، بما في ذلك الابتكار وتحسين تجربة المستهلك وتوفير البيئة اللازمة للنمو والاستدامة في المستقبل.