تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سموحة قد تشهد بعض المفاجآت، حيث يتوقع أن يتم إراحة بعض العناصر الأساسية مثل أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح، على الرغم من تواجدهما في قائمة الفريق للمباراة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة:

- حارس المرمى: محمد عواد.

- خط الدفاع: إبراهيما نداي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، عمر جابر.

- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، سيف جعفر.

- خط الهجوم: ناصر ماهر، سيف الجزيري، سيد عبد الله نيمار.

من جانبه، يسعى فريق سموحة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في آخر مباراتين، ويطمح في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي أمام الزمالك، وذلك بهدف تحسين مركزه في جدول الترتيب والثأر من الخسارة الكبيرة في لقاء الذهاب.