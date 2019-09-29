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فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ الهضبة ومحمد حماقى فى إحدى المناسبات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
محمد حماقى وعمرو
محمد حماقى وعمرو دياب
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محمد بدران
نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة للفنان عمرو دياب برفقة النجم محمد حماقى.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلة "‏‎ احدث ظهور لـ الهضبة عمرو ومحمد حماقى من أحد الأفراح".

أحيا عمرو دياب الخميس الماضي، حفلًا لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

واقتصر الحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل.

يذكر أن المطرب محمد حماقى، يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى يوم 30 سبتمبر الحالى، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.

وينشغل حاليا محمد حماقى ببرنامج "ذا فويس" الذى يشاركه فيه المطربة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد.
شاهد .. أحدث ظهور لـ الهضبة ومحمد حماقى فى إحدى المناسبات
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