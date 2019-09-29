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فن

داليا البحيرى تواصل تصوير مسلسل فالنتينو بالمنصورية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:22 م
الفنانة داليا البحيري
الفنانة داليا البحيري
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شيرى نبيل
تواصل الفنانة داليا البحيري تصوير دورها في مسلسل "فالنتينو " أمام النجم عادل إمام داخل فيلته الخاصة، حيث تجمعه عدة مشاهد بها.

ويلعب الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية ويواجه مشكلات كبيرة تتعرض لها مدارسه كما يدخل في قصص عاطفية.

مسلسل فالنتينو يعد التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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