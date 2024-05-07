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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد العمانية تحذر سكان هذة المناطق

ارشيفي
ارشيفي

 
حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان من طقس اليوم حيث توقعت ان يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً على معظم المحافظات مع تشكل السحب الركامية وفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية.

كما أشارت كذلك الي احتمالية تشكل سحب ركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة الظهيرة والمساء.

وتوقعت كذلك تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر العرب، مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل حركة الرياح النشطة.

وفي نهاية تقريرها عن طقس اليوم؛ نبهت كذلك الي انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار وتصاعد الغبار، مع هبوب رياح هابطة نشطة

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