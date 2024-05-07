هيئة المعابر: توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل لقطاع غزة

الي قطاع غزة..

أعلنت هيئة المعابر في غزة توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة المعابر في غزة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأنه تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم.

وكان إعلام فلسطيني أفاد بأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم.

وذكرت «العربية» أن آليات إسرائيلية تنتشر قرب محيط معبر رفح وتستهدف بعض المباني التابعة له.



وذكر مصدران لموقع اكسيوس بأن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تولي قوات الاحتلال الفلسطينية السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.