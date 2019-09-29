عمرو حسن: القطاع العقاري لن يشهد انخفاضا في الأسعار الفترة المقبلة

قال المهندس عمرو حسن مدير المبيعات بشركة ايدج القابضة للتنمية العمرانية إن القطاع العقارى لن يشهد انخفاضا فى الاسعار على الاطلاق خلال الفترة المقبلة،.



وأوضح أن القطاع يشهد زيادة سنوية تتراوح ما بين 10% إلى 30% للشركات الكبرى.



وأكد فى تصريحات خاصة أن التمويل العقارى السبيل أمام الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، فأسعار العقارات ارتفعت مؤخرا بنسبة لا تقل عن 30%، موضحا أن القطاع العقارى يعتبر عصب الاقتصاد المصرى من خلال المشروعات التى تتبناها الدولة فى البنية التحتية والشمروعات القومية كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين والمنصورة وغيرها من المدن الجديدة.



وأوضح أن 60% من تعداد السكان من فئة الشباب، وأن الطلب على القطاع العقارى طلب حقيقى، حيث تحتاج مصر ما لا يقل عن 900 ألف وحدة سكنية سنويا.



وأشار إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع اويا بالعاصمة الادارية الجديدة، وسددت القسط الاول بقيمة 135 مليون جنيه، وباقى اقساط على 5 سنوات، وحققت الشركة مبيعات بالمشروع بـ 1.5 مليار جنيه وتستهدف مليار جنيه اخر بنهاية العام.



وأوضح أن الشركة تستهدف الحصول على اراض جديدة فى مدن الصعيد ومنها غرب اسيوط والمنيا ، وتدرس اايضا الحصول على ارض ببورسعيد، حيث حصلت الشركة مؤخرا على قطعتي ارض بالعلمين الجديدة والعاصمة الادارية.