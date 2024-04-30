المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعى لـ 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والشخصيات العامة والذى يأتى فى إطار دعم ومشاركة المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

المنطقة الشمالية العسكرية

وتضمن الحفل تنفيذ الموسيقات العسكرية لعدد من العرض والمقطوعات التراثية ، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والترفيهية التى أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل وتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية

وخلال الإحتفال نقل اللواء أح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحية وتهنئة الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور, مؤكداً أن الحفل يعكس المسئولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته .

ومن جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.